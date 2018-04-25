Ресторан «Чайка» отметил 5-летие

Легендарный ресторан-яхта «Чайка» отметил юбилей 20 апреля. Вот уже пять лет гости восторгаются уникальным интерьером, панорамными видами на Москву-реку и высокой кухней итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне.

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День рождения вел харизматичный и энергичный Антон Абучкаев - участник проекта Top15. Поздравить ресторан-яхту «Чайка» с пятилетием приехали постоянные гости: певец Сосо Павлиашвили, футболист Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов, Кирилл Андреев (группа Иванушки) и многие другие.

В честь красивой даты на сцене ресторана выступили знаковые российские звезды: группа Uma2rman, Жасмин, Дмитрий Колдун и другие.

Торжество завершилось угощением огромного одноименного торта «Чайка», уже ставшего визитной карточкой ресторана.