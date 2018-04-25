Росфинмониторинг связал депутатов и губернаторов с отмыванием миллиардов в офшорах

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил участникам Евразийского антикоррупционного форума, что возглавляемое им ведомство проанализировало данные так называемых офшорных досье – «панамского» и «райского».

По словам Чиханчина, в ходе анализа удалось вычислить тысячи офшоров, с помощью которых россияне – в том числе губернаторы и депутаты – совершали незаконные операции на миллиарды рублей, то есть отмывали деньги, передает РБК. Результаты ведомственного расследования направлены в правоохранительные органы.

«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких как "панамское досье", "райское досье", "английское досье" и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга утверждает, что упомянутые компании, использовавшиеся для отмывания денег, связаны «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти», и специалисты ведомства обнаружили доказательства этой связи.