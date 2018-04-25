Роскомнадзор не смог договориться с Amazon о блокировке Telegram

Роскомнадзор сообщил о результатов своих переговоров с представителями американских компаний Google и Amazon по поводу блокировки Telegram, от которых потребовал, чтобы они перестали поставлять мессенджеру новые IP-адреса, пишет «Медуза».

По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, взаимодействие с Google получилось конструктивным и перешло в предметный диалог, а с Amazon успехов достичь пока не удалось. Субботин предположил, что нежелание компании может быть связано с политическими причинами, но не уточнил, с какими именно.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал некоторые подсети хостинг-провайдеров Amazon и Google, IP-адреса которых Telegram использовал для обхода блокировки, и у крупных провайдеров возникли проблемы, приведшие в итоге к сбоям в работе ряда сайтов и сервисов, не имеющих отношения к блокируемому мессенджеру. При этом сам он продолжал работать у большинства российских пользователей даже без применения VPN и прокси-серверов.

Ранее сегодня стало известно, что российский Совет научных работников пожаловался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на вредоносный характер деятельности Роскомнадзора, из-за попыток которого блокировать Telegram была сорвана работа ряда сайтов, необходимых в учебном процессе ряда российских вузов и связанных с выдачей грантов.