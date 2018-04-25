Росконтроль протестировал пломбир и обнаружил кишечную палочку

Росконтроль протестировал любимый десерт многих – пломбир в стаканчике. К сожалению, не все образцы получили положительную оценку.

Всего специалистами Росконтроля было исследовано семь образцов. В одном из них обнаружены бактерии группы кишечной палочки, такое мороженое крайне опасно для жизни и здоровья.

Ещё в одном стаканчике пломбира выявлено начало процесса окислительной порчи.

Важная деталь – оказывается, далеко не любое мороженое может именоваться пломбиром. По техническому регламенту в этом продукте должно быть не менее 12 процентов молочного жира, а растительных жиров быть не может. В семи протестированных образцах растительных жиров не обнаружено, но зато один из них состоял практически только из воды, сахара и стабилизаторов, а массовая доля молочного белка в нем была на 73 процента меньше, чем указано на упаковке. Поэтому, по словам Светланы Димитриевой, главного эксперта Росконтроля, данный образец пломбиром не является

С результатами тестирования можно ознакомиться здесь.