Россия не собирается прерывать взаимодействия с ПАСЕ, заявил Леонид Слуцкий

Известный политик на сессии ПАСЕ в Страсбурге будет представлять российскую сторону. В рамках мероприятия запланирована встреча руководства ассамблеи с российскими парламентариями. Будут обсуждаться отношения РФ и ПАСЕ, а также недопустимость применения санкционной политики по отношению к делегациям.Леонид Слуцкий убежден, что Россия не должна полностью разрывать отношения с ассамблеей, которая является одной из крупнейших парламентских площадок в Европе. Однако свою позицию Москва отстаивать будет.«Мы не должны вестись на действия наших «стратегических друзей» на Западе, поэтому я приму участие в очередном заседании комитета ad-hoc под руководством председателя ПАСЕ Микеле Николетти, который, правда, вскоре покинет этот пост, потому что не переизбрался в палату депутатов парламента Италии. Но пока он еще готовит меморандум к четвертому июньскому саммиту ПАСЕ, где значительную часть текста занимает раздел о недопустимости разделительных линий на пространстве Совета Европы, о необходимости работы с Россией…Конечно, наши оппоненты выступают за то, чтобы Россия на площадке ПАСЕ в ближайшее время не появлялась. Но мы не собираемся идти у них на поводу. Мы заявили свою позицию и готовы к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ, которое мы не собираемся каким-либо образом прерывать», — подчеркнул «Daily Storm» Леонид Слуцкий.Депутат обозначает принципиальный для России вопрос, а именно: внесение в регламент организации поправок, которые больше не позволят применять санкции к делегациям. Только после выполнения этого условия Москва готова вернуться к обсуждению финансирования ПАСЕ. К слову, данный вопрос для ассамблеи очень актуален, так как, по словам докладчицы по деятельности бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, дефицит бюджета организации составляет около 18 миллионов евро.Напомним, что переломный момент в отношениях России и ПАСЕ произошел в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ.