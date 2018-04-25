Россия показала, что ожидает корабли США и НАТО в случае нового удара по САР

Видео военных учений ВКС и ВМФ России, которые прошли 15 апреля в Средиземном море, выложили в сеть.

Ролик демонстрирует, как российский истребитель Су-30СМ при помощи противокорабельной ракеты Х-35 ликвидирует сирийский сторожевой корабль проекта 159, который выступал в качестве учебной цели.

На видео заснят момент попадания дозвуковой маловысотной противокорабельной ракеты Х-35 в списанный корабль. Сначала происходит мощный взрыв, летят осколки, после чего в корабль попадает вторая ракета, которая окончательно отправляет судно на дно.

Как отметил ФАН военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, учения являются показательными для США и НАТО. Он пояснил, что истребитель использовал противокорабельную ракету Х-35, применяемую для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Находящиеся у сирийских берегов корабли Франции и США смогли воочию увидеть, какая судьба их ожидает в случае очередного ракетного нападения, считает эксперт.

Стоит отметить, что учения проводились в то время, когда США, Британия и Франция ударили по территории Сирии. По всей видимости, капитаны американских и французских ракетных эсминцев наблюдали за российскими стрельбами, что заставило их направиться к Кипру, где располагается их военно-морская база, добавляет Дандыкин.

Прошло то время, когда США и их союзники могли сомневаться в силе российской военной техники, подчеркнул он.