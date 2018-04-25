Россия призвала ООН контролировать поступление гумпомощи в Сирию

Россия напомнила ООН и другим международным организациям о случаях, когда гуманитарная помощь, предназначенная для Сирии, попадала в руки террористов, и призвала в связи с этим контролировать механизмы поступления в Сирию помощи.

Об этом в среду вечером в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. В частности, он отметил, что Россия призывает ООН, ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу и другие организации, входящие в систему ООН, контролировать механизмы оказания гуманитарной помощи и не допускать ее попадания в руки террористов или перепродажи втридорога на местном рынке, так как на вырученные при этом деньги для террористов закупается новое оружие или вербуются боевики.

По словам Чижова, все это известные факты, действительно имевшие место.

Напомним: российский постпред при Евросоюзе принял участие в международной донорской конференции ООН для сбора средств на гуманитарную помощь сирийским мирным жителям, пострадавшим в ходе военных действий. Ранее еврокомиссар по вопросам гумпомощи сообщил, что в ходе конференции, в которой участие приняли делегации 85 стран, на помощь Сирии в текущем году удалось собрать 4,4 миллиарда долларов.