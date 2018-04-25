Россия «в ближайшее время» поставит Сирии новые средства ПВО, — Генштаб ВС РФ

Уже в ближайшее время Москва поставит Дамаску новые средства ПВО.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — подчеркнул Рудской.

Начальник управления Генштаба ВС РФ добавил, что сирийские военные «детально проанализировали» ракетные удары, нанесённые коалицией США по объектам в Сирии 14 апреля, и ход их отражения.

На основе этого анализа «уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность», добавил Рудской.