Российская ПВО защитила Хмеймим от неизвестных «малоразмерных целей»

Развернутые на военном аэродроме Хмеймим в Сирии российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали «малоразмерные воздушные цели», передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя базы.

По его словам, «24 апреля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», и все их уничтожила российская ПВО.

Пострадавших на авиабазе нет, как и материального ущерба. Хмеймим продолжает работать в плановом режиме.

Напомним, в начале января эту авиабазу наряду с пунктом материально-технического обеспечения российской авиации в Тартусе атаковали беспилотники. Минобороны РФ тогда заверило, что при атаке никто не пострадал, и ущерба нанесено не было. В ведомстве уточнили, что дроны были запущены из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.