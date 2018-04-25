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Российские биатлонисты сдали 314 допинг-тестов в 2017 году


Добавлено: 25 апр 2018 в 11:35, Категория: Спорт
Российские биатлонисты сдали 314 допинг-тестов в 2017 году

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) провел 1595 допинг-тестов в 2017 году, 314 из которых сдали российские спортсмены, сообщается на официальном сайте IBU.

Как отмечается в сообщении, с 2012 по 2017 год общее число допинг-тестов (мочи, крови, паспорт крови), взятых IBU, составило 6354, из которых 2852 - в соревновательный период, 3502 - во внесоревновательный.

"Только в 2017 году IBU провел 1595 тестов, из которых 314 касаются российских биатлонистов, - говорится в сообщении. - Тестирование и расследования проводились только в целях борьбы с допингом. Они проводятся в соответствии с положениями международных стандартов и конкретных протоколов IBU, дополняющих эти стандарты. Образцы анализировались только в лабораториях, аккредитованных или иным образом одобренных Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - добавляется в сообщении.

IBU также подтвердил, что антидопинговая комиссия в настоящее время рассматривает дела россиянки Екатерина Глазыриной и словенки Теи Грегорин, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил. IBU в феврале прошлого года вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Союз сообщил, что после публикации докладов Макларена о допинге в российском спорте и создания Международным олимпийским комитетом (МОК) комиссий по расследованию возможных нарушений россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи IBU сформировал рабочую группу для дальнейшего расследования. "Рабочую группу возглавляет независимый юридический эксперт Штефан Нетцле, она (группа) регулярно отчитывается перед исполкомом IBU", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Позднее IBU сообщил, что основное внимание уделяется Андерсу Бессебергу, который позже заявил об уходе с поста президента организации на время следствия.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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