Российские учёные придумали, как снизить утомляемость рабочих

Снизить утомляемость рабочих и сотрудников офисов поможет экзоскелет. Такую разработку представили отечественные учёные, сообщает «Русская планета».
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Устройство подойдёт для людей различных профессий — строителей, офисных менеджеров и даже рыбаков. Аппарат помогает снизить нагрузку на скелет человека: он фиксирует позвоночник и ноги в удобном положении, благодаря чему организм не испытывает дополнительных нагрузок, а кости человека не «затекают».
Сейчас у экспертов есть только модель устройства — на данный момент исследователи определяют, какой материал больше всего подойдёт для заявленных целей.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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