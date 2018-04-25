Российским судам могут запретить ходить по рекам Украины

Министерство инфраструктуры Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) запретить российским судам заходить во внутренние воды республики. Об этом сообщается на сайте министерства.

23 апреля в ведомстве прошло совещание, посвященное заходу судов в морские порты Крыма и Севастополя, а также санкциям в ответ на строительство Россией моста через Керченский пролив.

В совещании участвовали представители Минобороны, МИДа, Государственной пограничной службы Украины, Службы внешней разведки и представительства украинского президента в «Автономной республике Крым».

Также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил запретить российским судам входить во внутренние воды Украины.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — сказал он.