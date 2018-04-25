Российский посол Михаил Галузин назвал препятствия в отношениях Москвы и Токио

Поддержка Японией позиции стран "Большой семерки" вредит двусторонним отношениям с Россией, заявил российский посол в Токио Михаил Галузин в интервью телеканалу NHK.Ранее страны G7 поддержали позицию Лондона по инциденту Солсбери и потребовали от Москвы "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку", пишет РИА Новости."Я не могу понять, почему Япония поддержала обвинения Британии и некоторых других стран в адрес России", — передает телеканал слова дипломата.Он также отметил, что альянс Токио и Вашингтона становится препятствием для развития российско-японских отношений."Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к сожалению великому, сегодня недружественную политику по отношению к России проводят Соединенные Штаты Америки", — посетовал глава дипмиссии.Он также коснулся темы предстоящего в мае визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным. По словам Галузина, "необходимо решить не только такие специфические вопросы, как заключение мирного договора, но и все двусторонние проблемы в целом".В английском городе Солсбери четвертого марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.