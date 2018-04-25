С 1 мая «АвтоВАЗ» повысит цены из-за колебаний рубля

Российский концерн «АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на весь модельный ряд своей продукции с 1 мая. Оно обусловлено «колебаниями курса рубля», пояснил РИА Новости представитель компании.

По его словам, в среднем, прирост цен составит примерно 2%. При этом «АвтоВАЗ» не ожидает, что из-за подорожания выпускаемых им автомобилей спрос на них снизится.

«Изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — цитирует представителя автоконцерна газета «Ведомости».

Это будет уже второе по счету повышение цен на автомобили производства «АвтоВАЗа» с начала 2018 года. Первое состоялось в январе и достигло 2-3%.

В прошлом году автоконцерн повышал цены дважды – в январе выборочные модели подорожали примерно на 2%, а в сентябре на столько же выросла стоимость Lada Vesta.