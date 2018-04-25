Семенченко: Обещаем не медлить с освоением выводов из армянских событий

Из событий в Армении можно сделать вывод о возможностях гражданского общества. Об этом написал народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Основной «внешний» вывод из событий в Армении — организованное гражданское общество сильнее, чем любая олигархия и бюрократия, даже пророссийская. Основной «внутренний» вывод — нам в Украине тоже надо лучше организоваться, для борьбы за права людей, для борьбы за национальную безопасность страны. Спасибо Порошенко и Саргсяну за науку. Обещаем не медлить с освоением», — заявил Семенченко.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Фото: НикВести