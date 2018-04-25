Семьи погибших в Кемерове получили выплаты

Выплаты членам семей погибших и пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» практически завершены. Об этом сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, передаёт РИА «Новости».

«Денежные средства перечислены из федерального и областного бюджетов в отношении 60 погибших и 44 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили за каждого погибшего человека по 1 миллиону рублей из резервного фонда Правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника торгового центра», — сообщили в департаменте.

Общая сумма из всех источников составила 318 миллионов рублей.

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Следствие установило окончательное число погибших в пожаре в Кемерове

Ранее следствие установило окончательное число погибших в пожаре в Кемерове. В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Как отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, это окончательные данные.

До этого сообщалось, что в огне погибли 64 человека, из них 41 — ребёнок. Ещё десятки людей пострадали. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра признано аварийным и пойдёт под снос.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, идёт расследование. По данным СМИ, причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки на четвёртом этаже здания над детской игровой зоной. По предварительным данным, это могло произойти из-за протечки крыши. С неё не убирали снег, вода капала на провода.

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