Сенат США потребовал отчет о связи банков с «кремлевским списком»

Представители Демократической партии США в американском сенате Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали банкам Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, а также британским Barclays и HSBC, немецкому Deutsche Bank и швейцарским UBS и Credit Suisse запросы на раскрытие данных об их связях с российскими бизнесменами из санкционного «кремлевского списка».

Сенаторы-демократы требуют отчеты за пятилетний срок по всем счетам, контролируемым этими бизнесменами, передает Reuters.

Если банки откажутся предоставить такую информацию, авторы запроса угрожают принять более жесткие меры вплоть до инициирования расследования на уровне правительства США.

Напомним, «кремлевский список» был представлен американским министерством финансов в начале года в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». В него включены 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые, по мнению составителей списка, связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, – в частности, те, кто владеет состоянием более 1 млрд долларов.