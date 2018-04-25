Сенников: если "Локомотив" не выиграет РФПЛ, это будет чудо

Если московский "Локомотив" не сумеет стать чемпионом России по футболу в этом сезоне, это будет какое-то чудо и несправедливость, заявил РИА Новости двукратный победитель турнира в составе железнодорожников Дмитрий Сенников.

"Локомотив" после 27 туров с 57 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая идущие следом столичные ЦСКА и "Спартак" на шесть и семь баллов соответственно.

"Все зависит уже только от "Локомотива". Если он не сможет выиграть один матч из трех и не станет чемпионом России в этом сезоне, это будет чудо какое-то. И это будет несправедливо. Все-таки "Локомотив" прошел сезон более ровно, играл более стабильно, чем другие. Со всеми лидерами у него есть преимущество в личных встречах. "Локомотив" больше всех заслуживает стать чемпионом России", - сказал Сенников.

"Шансы у "Локомотива" на чемпионство самые прекрасные! Соперники неожиданно для всех теряют очки, ЦСКА проигрывает, "Спартак" упускает возможность догнать "Локомотив". Остается выиграть один матч из трех, и все, ты становишься чемпионом. Это самая реальная возможность для "Локомотива". При том, что ЦСКА играет с "Зенитом" и может потерять очки. "Спартак" тоже может потерять очки", - добавил собеседник агентства.