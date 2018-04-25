Шведскому изобретателю дали пожизненный срок за убийство журналистки

Городской суд Копенгагена вынес приговор датскому изобретателю Петеру Мадсену, признанному виновным в убийстве шведской журналистки Ким Валль, передает Reuters. Преступника приговорили к пожизненному заключению.

Председательствовавшая на заседании судья Анетт Бурке сочла убедительными доводы обвинения в пользу версии о том, что Валль была убита, а объяснения обвиняемого на этот счет – невразумительными. Прокурор настаивал, что было совершено убийство, причем преднамеренное и запланированное.

Следствие установило, что в августе 2017 года Мадсен взял журналистку в путешествие на подводной лодке «Наутилус», которую спроектировал и построил сам. Из поездки Валль, собиравшая материал для статьи об изобретателе, так и не вернулась.

Как выяснилось в ходе расследования, Мадсен убил свою спутницу и расчленил ее тело. Сам он сначала утверждал, что Ким Валль благополучно сошла на берег после плавания, потом признал факт смерти журналистки на борту «Наутилуса» – но якобы из-за несчастного случая, после которого изобретатель растерялся и решил «захоронить» тело женщины в море. Впоследствии датчанин вновь изменил показания, признавшись в расчленении, но вину в убийстве на себя так и не взял.