СК попросил перевести Малобродского под домашний арест

Следственный комитет решил перевести обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщается на сайте СК.

Такое решение принято «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Соответствующее ходатайство и материалы переданы в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце марта СПЧ обратился к директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой проверить законность и обоснованность Малобродского из одного следственного изолятора в другой. В обращении к СПЧ было сказано, что из-за неоказания надлежащей медицинской помощи состояние бывшего директора «Гоголь-центр» ухудшилось.