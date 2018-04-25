Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Росфинмониторинг при изучении различных материалов, опубликованных в СМИ, в том числе так называемого «Панамского досье», обнаружил сомнительные финансовые операции с участием подконтрольных российским гражданам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей, по ним есть связи с рядом топ-чиновников. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как „Панамское досье“, „Райское“, „Английское досье“ и т. д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей», — сказал он.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», — отметил Чиханчин.

Также Росфинмониторинг изучает финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов от преступлений коррупционной направленности, в регионах. Выявляемые сомнительные операции преимущественно связаны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе, оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей — продажей наличной иностранной валюты и других, отметил Чиханчин.

«Традиционным риском в сфере противодействия коррупции также является риск наличия у государственных служащих незадекларированных счетов, недвижимого имущества и других активов, что свидетельствует об искаженном правосознании служащих и склонности к совершению коррупционных правонарушений», — полагает глава Росфинмониторинга.

По его словам, затрудняет выявление сомнительных операций должностных лиц отсутствие у банков и других финансовых организаций возможности однозначной идентификации клиента как публичного должностного лица.

«До сих пор актуальным остается вопрос об определении органа государственной власти, осуществляющего формирование, администрирование и актуализацию централизованного реестра публичных должностных лиц, а также доведение его до заинтересованных органов и организаций. Правда, эта проблема не только российская. Практически ни одна страна не утвердила у себя подобный перечень, учитывая имеющиеся международные риски», — сообщил глава Росфинмониторинга.

Всего в рамках пресечения коррупционных проявлений Росфинмониторинг в 2017 году провел более 3 тыс. финансовых расследований. Количество уголовных дел с данной окраской, в работе по которым участвовал Росфинмониторинг, по словам Чиханчина, составило около 450, из них по публичным должностным лицам — 155.