СМИ назвали выпускников тренинга для будущих губернаторов

Во Владимирском зале Кремля прошла церемония награждения финалистов тренинга для президентского кадрового резерва — или, как называют тренинг средства массовой информации, «курсов будущих губернаторов». 20 апреля грамоты финалистам вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Список финалистов оказался в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили изданию три участника тренинга.

Программа подготовки потенциальных кандидатов на высокие государственные должности, в том числе руководителей регионов, была организована РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики и администрации президента.

Тренинг прошли 74 человека, восемь уже получили новые назначения, сообщает РБК: Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, Глеб Никитин — Нижегородскую, Станислав Воскресенский — Ивановскую, Александр Бурков — Омскую, Андрей Клычков — Орловскую, Андрей Травников — Новосибирскую, Александр Цыбульский — Ненецкий автономный округ, Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.

В числе выпускников тренинга РБК называет заместителей главы Минпромторга Алексея Беспрозванных и Василия Осьмакова, замминистра энергетики Анастасию Бондаренко,главу аппарата Совета Федерации Петра Кучеренко, вице-губернаторов Подмосковья Наталью Виртуозову и Ильдара Габдрахманова, руководителя ФАНО Михаила Котюкова, замглавы «Почты России» Ярослава Мандрона, исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.

При этом критерии отбора кандидатов не раскрываются. Ранее СМИ сообщали, что кандидаты в будущие губернаторы проходили весьма нетривиальные испытания, в том числе прыгали со скалы и ложились под БТР.