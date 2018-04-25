СМИ обвинили Пентагон во лжи о российской ПВО

Министерство обороны США могло пойти на сознательную ложь о неэффективности российских систем ПВО, чтобы повлиять на российско-турецкую сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет The National Interest.

19 апреля официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что в ходе авиаудара США и союзников по Сирии 13 апреля были поражены все цели вопреки утверждениям о том, что подавляющая часть ракет была сбита: «Вслед за нашими операциями Россия лживо заявила, что сирийская система ПВО сбила значительное число ракет, тогда как в реальности мы поразили все намеченные цели». Уайт добавила: «Созданная Россией система ПВО оказалась совершенно неэффективной. Россия и режим [президента Сирии Башара Асада] вновь продемонстрировали неэффективность своих систем два дня спустя, когда эти системы случайно сработали».

Издание задается вопросом, зачем тогда Вашингтон тратит миллиарды долларов на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны, если Пентагон считает российскую ПВО неэффективной.

Предполагается, что заверения Пентагона адресованы Турции, союзника США по НАТО, которую Вашингтон пытается убедить отказаться от покупки российских ЗРК С-400. Это косвенно подтверждает и Уайт: «Мы обсуждаем с турками проблему противоречий. По сути, турки должны решить, что соответствует их стратегическим интересам — решать Анкаре».