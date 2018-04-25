СМИ узнали о решении Glencore вновь работать с UC Rusal

Швейцарская трейдинговая компания Glencore, которая являлась крупнейшим потребителем алюминия попавшего под санкции UC Rusal, решила возобновить закупки, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники. По их словам, трейдер принял такое решение в связи со смягчением позиции Минфина США по введенным в отношении российской компании санкциям.

Однако РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из компаний, опровергает информацию о возобновлении закупок. Официальных комментариев от Glencore и UC Rusal пока не поступало.

Напомним, министерство финансов США внесло Rusal в санкционный список, что предполагает заморозку активов на американской территории, а также арест недвижимости и банковских счетов, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам, связанным с компанией.

23 апреля Минфин США предложил снять санкции с «Русала» при условии, что Олег Дерипаска откажется от участия в капитале и контроля над компанией. Американцам полагалось разорвать все контракты с попавшими под санкции компаниями до 5 июня, но впоследствии этот срок был продлен до 23 октября для всех существующих контрактов.