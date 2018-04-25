Снова подделка? Ксению Бородину обвинили в плохом вкусе

Ксения Бородина завоевала статус столичной модницы. Бессменная телеведущая телепроекта «Дом-2» постоянно делится со своими подписчиками стильными образами и модными находками. Однако после того, как знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фотографию, лаконично подписанную «Понимайте да?? настроение Туфли)» (Орфография и пунктуация автора сохранены – ред.), тут же посыпались комментарии о том, что туфли являются подделкой известного бренда и вообще уже давно вышли из моды.

В TK Maxe были эти туфли за 50€, очень быстро разобрали! Оригинал?

«На алиэкспрессе тысячу рублей стоят. Либо реклама, либо прикол. Сомневаюсь, что Ксения надела что-то подобное», «Я копию покупала, натуральная кожа, такие же один в один белые за 4700», «Неужели они до сих пор в моде?», «Не надо тебе брать, заезженный вариант, у Бузовой были такие, еще одна из ваших носила, не бери»., - писали в комментариях.

Напомним громкую историю о том, как папарацци подловили Бородину на столичном вещевом рынке «Дубровка». Телеведущая была замечена у прилавков с вывесками «SALE!», «Все по 1500!» и даже приобрела себе платье за 2000 рублей. Тогда в СМИ разлетелась новость о том, что известная телеведущая покупает подделки известных брендов. Перчинку ситуации прибавило селфи, подписанное «Мчим с шопинга» и геолокацией «ЦУМ Shopping center». Примечательно, что на вещевом рынке «Дубровка» можно приобрести и фирменные пакеты ЦУМа.

Ксения Бородина



Ксения прокомментировала ту историю:

Никогда не скрывала и никогда не стыдилась быть ближе к народу, не поверите, колбасу в магазине докторскую, тоже покупаю сама) Могу себе позволить и ЦУМ и Гум и Дубровку))) Умею сочетать в одежде штаны за 3 копейки, с майкой из интимиссимо, но при этом дорогой сумкой и обувью, никогда не скрывала это)) еще раз внимательно посмотрите пост о шоппинге и куча Смайлов рядом. Не моя тема кичится брендами, обожаю Zara, top shop итд Всегда стараюсь покупать дорогую обувь, сумки, очки, но могут быть и исключение) хорошо когда есть выбор, а не когда ты вынужден выдавать свою жизнь в инста совсем не такой, какая она есть на самом деле!» (Орфография и пунктуация автора сохранены - ред.)

Ксения Бородина в шутливой форме то и дело возвращается к истории о покупке реплик известных брендов. И, публикуя фото с изображением фирменных пакетов ЦУМа, отмечает локацию Дубровки.

Как вам такое чувство юмора?