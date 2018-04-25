Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

В подготовленный Госдумой законопроект об ответе на санкции США «без лишнего шума» сенаторы Совета Федерации внесут смягчающие поправки, после чего документ быстро утвердят.



Во вторник, 24 апреля, в Совете Федерации провели закрытое для прессы обсуждение подготовленных поправок. В нем приняли участие замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов и замминистра экономического развития Алексей Груздев. Как рассказали два сенатора, законопроект в итоге будет «достаточно мягким». При этом его концепция сохранится, «правки будут мягкими, и их будет не очень много».



Пока свои заключения на законопроект подготовили девять из десяти комитетов Совета Федерации. Сенаторы, в частности, раскритиковали положения, касающиеся ограничений на ввоз в Россию лекарств из США и других поддержавших санкции против Москвы стран.



В комитете по социальной политике отметили, что предложенный запрет на прием на работу американцев может спровоцировать скрытие российскими работодателями информации о своих работниках, а также может негативно отразиться на социально-экономическом развитии регионов в целом.



Как рассказал сенатор Андрей Климов, на обсуждении в Совете Федерации никто из участников дискуссии не призывал к ограничению ввоза иностранных лекарств и медицинского оборудования. Никто не ставил задачу ограничить какую-то категорию граждан от лекарств и лекарственных препаратов. В Совете Федерации напомнили, что ранее президент России осуждал использование лекарств и медицинских препаратов, оборудования в качестве средств санкционного давления на кого бы то ни было.



Вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что в подготовленном нижней палатой законопроект речь идет о запрете или ограничении на ввоз сельхозтоваров из США и других стран, поддержавших санкции против России, а также на импорт оттуда лекарств, алкоголя и табака.



Россия может прекратить и приостановить сотрудничество с США в ракетно-двигательной и атомной отрасли, а также авиастроении. Депутаты помимо этого предложили запретить или ограничить возможности трудоустройства в России граждан США и разрешить производить в России американские товары без разрешения правообладателей.



В документе говорится, что эти меры может ввести правительство в случае действий, которые угрожают российской территориальной целостности, безопасности и экономической стабильности. Первое чтение поправок проведут 15 мая.

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