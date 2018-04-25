США не поверили в попадание своих ракет «Томагавк» в Россию

Представитель Пентагона Эрик Пахон не поверил сообшениям о двух американских ракетах «Томагавк», доставленных в Россию из Сирии.

По его мнению, это «еще один пример российской кампании по дезинформации» и «пропагандистская дымовая завеса», нацеленные на отвлечение внимания от «моральной причастности» России к гибели мирных жителей в Сирии. «Утверждения, касающиеся выбранных нами целей, абсурдны», — передает CNBC его слова.

Пахон заявил, что США не видели никаких доказательств тому, что крылатые ракеты «Томагавк» не долетели до целей и были переданы россиянам.

Ранее в среду Генштаб Вооруженных сил РФ показал журналистам обломки крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и воздушного базирования производства Великобритании и Франции SCALP и Storm Shadow, которые были выпущены международной коалицией по Сирии.

В ночь на 14 апреля Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры арабской республики. Коалиция выпустила более 100 ракет, 71 из них были сбиты сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.

На прошлой неделе стало известно, что военные САР нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, которые были выпушены во время авиаудара.

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