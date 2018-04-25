Супрун рассказала, сколько врачи будут получать за пациентов

Правительство одобрило важные постановления, которые помогут Минздраву и всей стране продолжать трансформировать систему здравоохранения. Об этом в Facebook заявила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

В частности, Кабмином определены тарифы для оплаты услуг за каждого пациента на первичке, а также утвержден механизм заключения договоров заведений первички с НСЗУ.

Кроме того, приняты гарантии предоставления медицинских услуг иностранцам и людям, которые не имеют украинского гражданства.

Супрун считает, что взрослый человек обычно меньше нуждается в посещениях своего врача, чем ребенок или человек пожилого возраста, поэтому государство будет оплачивать их обслуживание на первичном звене по более высоким тарифам.

«Сумма 370 гривен сохраняется как базовый тариф для людей от 18 до 39 лет. Для пациентов другого возраста медучреждения будут получать больше», – утверждает и.о. министра здравоохранения.

Ранее Ульяна Супрун объяснила, как теперь надо вызывать врачей.

Фото: УНИАН