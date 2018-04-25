Telegram усадит РКН в лужу, заявил глава ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сомневается в том, что Роскомнадзору удастся успешно завершить блокировку мессенджера Telegram.

Игорь Артемьев пожелал удачи Роскомнадзору, но, в тоже время, заявил, что решение было поспешным.

Глава ФАС отметил, что блокировка мессенджера Telegram повлекла за собой огромные убытки.

Напомним, РКН начал блокировку Telegram 16 апреля. Когда выяснилось, что блокировку стали обходить с помощью сервисов Amazon и Google, РКН начал блокировку ip адресов от этих компаний, которые задействованы в Telegram.