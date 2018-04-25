Темный шоколад снижает стресс и уменьшает воспаление

На ежегодной конференции по экспериментальной биологии, завершающейся сегодня в Сан-Диего, были представлены результаты двух исследований, доказывающих пользу темного шоколада для здоровья. Как показали ученые, шоколад, содержащий не менее 70 % какао, положительно влияет на уровень стресса, воспаление, настроение, память и иммунитет.

Оба исследования были проведены под руководством Ли Берка (Lee S. Berk) из Университета города Лома-Линда в Калифорнии. Доктор Берк рассказывает, что ранее положительные неврологические свойства шоколада связывали в основном с уровнем в нем сахара. Но нынешние эксперименты показывают решающую роль содержание какао.

В первом исследовании выявлялось влияние шоколада на уровень экспрессии генов дендритных клеток человека, играющих важную роль в иммунной системе. Удалось выяснить, что шоколад помогает регулировать ряд внутриклеточных сигнальных путей, участвующих в активации Т-клеток. Также было замечено влияние шоколада на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.

Второе исследование было посвящено тому, как потребление темного шоколада отражается на электроэнцефалограмме. Всего 48 граммов шоколада было достаточно, чтобы эффект был заметен. Особенно он силен в гамма-ритме в диапазоне от 25 Гц до 40 Гц, который, как считается, связан с решением сложных когнитивных задач. Исследователи делают вывод, что темный шоколад положительно влияет на нейропластичность, когнитивные процессы, обучение и память.