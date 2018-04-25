Тибо Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа и его отец Тьерри подали в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии по футболу Марка Вильмотса, сообщил вратарь в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Вильмотс в интервью beIN Sports заявил, что Тибо Куртуа за деньги сообщал информацию о стартовом составе национальной команды на матчи, а также другую конфиденциальную информацию.

"Не первый случай, когда Вильмотс публично и намеренно оскорбляет мою честь и репутацию, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили вместе подать жалобу в суд с требованием компенсации за клевету", - написал Куртуа в Twitter.