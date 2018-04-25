Тренер "Локо" Красоткин: в шестом матче финала МХЛ нервничал больше игроков

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главный тренер ярославского хоккейного клуба "Локо" Дмитрий Красоткин заявил, что нервничал больше хоккеистов в шестом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с санкт-петербургским клубом "СКА-1946".

"Локо" во вторник в гостях победил "СКА-1946" со счетом 7:3 и во второй раз завоевал Кубок Харламова.

"Нервничал больше, чем ребята, но я очень рад за них. Они выстояли, дотерпели, показали очень хороший хоккей и выиграли, поэтому очень им благодарен. В курсе ли я, что стал самым титулованным тренером в истории МХЛ? Я даже не знал об этом, всегда приятно выигрывать, тем более состав у нас подобрался хороший, был сплоченный коллектив. Главное, что команда выиграла", - сказал Красоткин, которого цитирует пресс-служба МХЛ.

"Мы знали, что у "СКА-1946" будет пополнение из ВХЛ и КХЛ, когда такие игроки приходят на подмогу сопернику, настраивать дополнительно никого не нужно, все всё прекрасно понимают", - добавил он.

Голкипер "Локо" Илья Коновалов был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Харламова. "Награда самому ценному игроку - это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте. Сезон выдался очень сложным как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это еще одна ступенька наверх, следующая задача - закрепиться в составе в следующем сезоне", - сказал Коновалов.

Главный тренер "СКА-1946" Михаил Милехин заявил, что его команда "для такого матча допустила слишком много ошибок, за которые поплатилась". "Могли зацепиться за игру, как мы это делали раньше, но не получилось. Весь плей-офф мы играли одним составом и посчитали, что ребятам, которые играют в ВХЛ, будет полезен такой опыт. Команда соперника нас скрупулезно разбирала, и сегодня игроки "Локо" просто умирали на льду. Сезон получился достаточно удачным, но самое главное, что ребята поверили в нас, мы – в них, и поэтому родилась команда "СКА-1946", - сказал Милехин.