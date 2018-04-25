Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

За три года существования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) более 160 лиц были объявлены подозреваемыми в коррупции. Об этом сегодня рассказал глава ведомства Артем Сытник.По его данным, за последние три года работники НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) обвинили в коррупции 200 человек.Кроме того, в обозримом будущем НАБУ откроет дела против высокопоставленных чиновников. Сытник отмечает, что речь идет не только о депутатах Верховной Рады, но и о нечистых на руку судьях и даже о представителях Кабинета Министров Украины.Напомним, НАБУ было создано 16 апреля 2018 года. На этот правоохранительный орган возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.