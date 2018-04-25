Тулеев рассказал о назначении Цивилева из центра

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал о том, что нынешний и.о. губернатора Сергей Цивилев пришел во власть не по его приглашению. Об этом говорится в заявлении Тулеева, размещенном на сайте Совета народных депутатов.

«Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен "сверху"», — заявил Тулеев.

По его словам, поверхностно говорить о Цивилеве нет смысла, так как для того, чтобы «хотя бы немного знать человека, нужна его точная автобиография и, конечно же, налоговая декларация».