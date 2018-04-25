У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

В отличных отношениях между Робби Уильямсом и его женой Айдой Филд никто и не сомневался. Они настолько близки, что дарят друг другу особые подарки. На годовщину брака Айда подарила супругу собственную ферму для выращивания марихуаны, которую те расположили в подвале.



Исполнитель хитов не раз заявлял о своем пристрастии к наркотикам в молодости, да и сейчас не прочь расслабится и покурить марихуаны. Теперь он это сможет делать в любое время, да и не простое растение, а доморощенное!

Об этом необычном подарке в интервью газете The Sun рассказал рэпер Big Narstie. Он совместно работал с Робби в 2017 году. Вспоминая о положительных чертах певца, рэпер также рассказал о том, как побывал у него дома и увидел плантацию. «Он очень клевый. Он простой и скромный человек. И у него очень хорошая жена. Я видел подарок, который она сделала Робби на годовщину их брака. Это ферма по выращиванию марихуаны, которую они разместили в подвале своего дома. Ну, это же легально, не так ли? Это разрешено», — рассказал музыкант.

Надеемся, данное приобретение помогает ему бороться с невзгодами. Напомним, что артист не один год страдает от психического расстройства. Как говорит сам Робби, его жизнь напоминает американские горки: бывает, певцу настолько плохо, что выйти на сцену для него настоящее испытание. Но бывают и моменты настоящего «блаженства», когда Уильямс чувствует себя счастливо. Возможно, именно из-за этого расстройства исполнителю пришлось отменить концерты в России в прошлом году.

«У меня заболевание, которое хочет убить меня. Оно у меня в голове, и моя задача — защищать себя и свою семью от него,» — признался певец.

В одном из интервью интервью Робби также поведал, что от похожего заболевания страдал его друг — Джордж Майкл, который скончался в 2016 году. Сам Уильямс решительно настроен побороть недуг, с чем ему помогут карьера, семья и друзья.