Ученые назвали новую причину приостановки ядерных испытаний в КНДР

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын мог приостановить ядерные испытания из-за аварии, которая произошла на ядерном полигоне Пунгери осенью 2017 года и закончилась обрушением тоннеля и утечкой радиоактивных веществ.

Такое предположение выдвинули сотрудники научно-исследовательская группа под руководством геолога Вэнь Ляньсина из Научно-технического университета Китая в Хэфэе, передает «Газета.Ру» со ссылкой на South China Morning Post.

В статье китайского издания говорится, что ученым удалось восстановить возможную картину случившегося: по их мнению, из-за детонации в подземном тоннеле мощной ядерной боеголовки произошло обрушение его стен, а сквозь появившиеся трещины могла проникнуть радиоактивная пыль.