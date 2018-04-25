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Ученые пожаловались Медведеву на «вредный» Роскомнадзор


Добавлено: 25 апр 2018 в 19:53, Категория: Новости на сегодня
Ученые пожаловались Медведеву на «вредный» Роскомнадзор

По итогам заседания Совета Общества научных работников РФ его участники подготовили заявление для главы российского правительства Дмитрия Медведева по поводу деятельности Роскомнадзора, передает РБК.

Научные работники «выразили возмущение» работой надзорного ведомства – в частности, по поводу массовых перебоев в работе специализированной сети научных контактов ResearchGate, проблем с доступом к архивам научных журналов издательства Wiley, центральному репозиторию библиотек Java, сайту научного журнала Science, поисковой системе Google и другим интернет-сервисам.

«Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — говорится в заявлении ученых.

По их словам, сбои работы комплексной информационной системы (КИАС) российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) привели к срыву подачи заявок на грантовые конкурсы грантов, а проблемы с доступом к учебным сайтам СколТеха, МГУ, ВШЭ и других вузов «частично парализовали учебный процесс».

Кроме того, действия Роскомнадзора привели к перебоям в работе сайта сетевого сообщества «Диссернет», которое в 2013 году обнаружило ряд заимствований в диссертации главы РКН Александра Жарова.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 19:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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