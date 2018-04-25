Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в неспособности остановить «российскую агрессию».

Во время выступления на форуме Генассамблеи ООН дипломат заявил, что в 2014 году ни ООН, ни СБ не смогли остановить «военную агрессию со стороны России» и предотвратить «оккупацию Крыма и Донбасса».

Кислица в своем выступлении неоднократно называл российские власти «режимом». Украинский дипломат раскритиковал Москву за помощь «своему клиенту Асаду» и якобы имевшую место агрессию в отношении Украины.