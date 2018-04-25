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Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России»


Добавлено: 25 апр 2018 в 02:58, Категория: Новости на сегодня
Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в неспособности остановить «российскую агрессию».

Во время выступления на форуме Генассамблеи ООН дипломат заявил, что в 2014 году ни ООН, ни СБ не смогли остановить «военную агрессию со стороны России»  и предотвратить «оккупацию Крыма и Донбасса».

Кислица в своем выступлении неоднократно называл российские власти «режимом». Украинский дипломат раскритиковал Москву за помощь «своему клиенту Асаду» и якобы имевшую место агрессию в отношении Украины.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 02:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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