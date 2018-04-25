Украинская полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек, оставшихся в Крыму

Полиция Украины разыскивает 5,8 тысяч человек, которые несли военную службу на территории Крыма на момент его вхождения в состав РФ и приняли решение остаться там.

Об этом заявил в среду Анатолий Бахчиванжи – руководитель специально созданного на Украине «Главного управления Нацполиции в Крыму и Севастополе».

Также он отметил, что его ведомство создало реестр участников «незаконного вооруженного формирования», в который попали данные 860 человек, принимавших, по словам Бахчиванжи, решения по Крыму, участвовавших в захвате гарнизонов и до сих пор находящихся там.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что на Украине в розыск объявлены более четырех тысяч крымчан призывного возраста, не явившихся в 2014 году для прохождения срочной военной службы в украинских ВС.