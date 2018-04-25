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Украинские полицейские продавали наркотики и вымогали у своих клиентов взятки (ФОТО)


Добавлено: 25 апр 2018 в 22:46, Категория: Новости на сегодня
Украинские полицейские продавали наркотики и вымогали у своих клиентов взятки (ФОТО)

Прокуратурой Киевской области разоблачены трое сотрудников Васильковского отдела полиции, которые организовали незаконную схему сбыта психотропного вещества амфетамин, а затем за непривлечение своих же «клиентов» к уголовной ответственности вымогали у них взятки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Задержаны двое оперуполномоченных и полицейский Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. В ходе досудебного расследования установлено, что указанные сотрудники полиции сбывали гражданам психотропное вещество амфетамин, а затем вымогали у этих же лиц неправомерную выгоду для непривлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении. В частности, следствием зафиксировано, что 24 апреля сотрудники полиции с применением физической силы вымогали у лица, которому сбыли психотропное вещество, взятку в размере 20 500 гривен.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 22:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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