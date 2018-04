Укрощение строптивой: Дональд Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась

Мелания и Дональд Трамп

Западная пресса следит за каждым движением Мелании Трамп, по языку жестов делая выводы о взаимоотношениях американской первой леди и президента США. Во время визита Эммануэля и Брижит Макрон в Вашингтон перед камерами произошел один неловкий момент.

Когда президенты с супругами позировали перед камерами, репортеры телеканала MSNBC запечатлели настойчивую попытку американского президента взять жену за руку и ее запоздалое согласие. После выхода в эфир видеозапись оказалась в соцсетях.

Когда твоя жена сопротивляется брать тебя за руку, – прокомментировал один из пользователь в Twitter.

Похожие ситуации и ранее возникали между Дональдом и Меланией на публике, а пресса интерпретировала их как молчаливый протест первой леди.

Напомним, во второй день официального визита французской президентской четы в США в соцсетях раскритиковали шляпу Мелании Трамп.

Trump's attempt to hold Melania's hand is EVERYTHING: pic.twitter.com/t7yqNGpJym

— Braxton (@braxtonryn) 24 апреля 2018 г.