Устраиваем модную вечеринку: выездной крио бар на празднике

Пришла пора праздника, а гостей удивлять нечем? Знакомое положение. Заезженные шоу программы, живая музыка и кое-как попадающие в ноту исполнители, не говоря уже про иллюзионистов, всем порядком надоели.

Выход в такой сложной ситуации найти непросто. Как не упасть в грязь лицом перед гостями? Решение — выездной крио бар, это мощное оружие против скучного времяпрепровождения на любом мероприятии. Достаточно только обговорить место, дату и ваша вечеринка наполнится яркими эмоциями гостей от полученного зрелища крио превращений. Все оборудование и необходимые ингредиенты для работы выездного бара будут предоставлены — вам ни о чем не придётся дополнительно хлопотать.

Коктейли, сделанные при помощи жидкого азота, на глазах превращаются в нежнейший сорбент, а сливки в чудесное мороженое. Все это волшебство сопровождается густым дымом и вызывает восторг у гостей.

Приготовленные таким образом коктейли не наносят вред здоровью. Азот мгновенно испаряется при комнатной температуре, а вкус и цвет остаётся.

Крио бар — настоящее шоу вкупе с вкусными десертами. Меню крио бара разнообразно — это алкогольные и безалкогольные напитки в виде сорбента, мороженое, фруктовые соки и множество других интересных превращений для знакомых коктейлей и десертов, которые понравятся взрослым и детям.

Крио бар — отличное решение при презентациях высокотехнологичного оборудования, на автосалонах или когда просто нужно привлечь внимание к своей экспозиции. Яркое и интересное шоу барменов с жидким азотом не заставит пройти мимо. Поэтому стоит рассмотреть выездной крио бар как средство рекламы на выставках.

На детских мероприятиях крио бар также пользуется большим успехом. Малышам и детям постарше в равной степени интересны физические процессы, связанные с жидким азотом. Ну а о том, чтобы попробовать десерты, приготовленные из него, и говорить не приходится.