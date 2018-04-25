В Армении министр спорта подал в отставку и присоединился к протестам

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку, сообщает в среду «Радио Азатутюн».

«Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи», — говорится в заявлении политика. Будучи сторонником партии «Процветающая Армения», он поддержал призыв лидера политической организации Гагика Царукяна к всенародной мобилизации и лично присоединяется к уличным протестам. Ростомян также призвал своих коллег из правящей Республиканской партии и «Дашнакцутюн» без колебаний подчиниться требованиям народа. «На данный момент нет ничего важнее, чем найти мирный выход для нашей родины», — подчеркнул он. Ранее в среду стало известно, что президент Армении Армен Саркисян объявил о старте переговоров с представителями оппозиции по вопросу назначения новых парламентских выборов в стране и поиску путей преодоления кризиса.Яндекс.Дзен

Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтёрам

В Совете Европы рассказали, сколько времени продержатся без денег РФ и Турции

Валентина Матвиенко: расширение НАТО на Балканах ухудшает безопасность в Европе