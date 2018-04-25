В Белогорском гарнизоне в Амурской области состоялась первая тренировка военного парада, посвященного Великой Победе

На центральной площади города Белогорска Амурской области состоялась первая тренировка военного парада.

На неё были привлечены парадные расчеты соединений и воинских частей Восточного военного округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия».

Руководил тренировкой исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением генерал-майор Григорий Тюрин.

9 мая в военном параде, посвященном Великой Победе, примет участие около 1300 военнослужащих, будет задействовано 25 единиц современной военной техники.

Это максимальное количество войск, привлекаемое к парадам в истории самого маленького из 28 городов России, где традиционно проводится подобные мероприятия.

Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.