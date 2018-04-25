В Египте нашли бюст императора Марка Аврелия

Министерство древностей Египта сообщило, что в ходе раскопок на юге страны был найден бюст римского императора Марка Аврелия.

Археологи работали на территории известного храма в городе Ком-Омбо (мухафаза Асуан, в 50 км севернее города Асуана). Храм был построен в эпоху Птолемеев, в 180 – 47 годах до нашей эры. Он необычен тем, что был посвящен двум разным богам. Южная часть храма предназначалась для культа бога Себека с головой крокодила. В северной части почитался Старший Гор, или Хароэрис, с головой сокола. Для каждого из богов были построены внутренние дворы, залы, святилища – всё располагалось симметрично вдоль главной оси храма. Когда ритуальное использование храма прекратилось, он постепенно разрушался разливами Нила, землетрясениями и местными жителями, забиравшими камни для других построек. Расчистку руин и исследования храма начал в 1893 году французский археолог Жак де Морган. В окрестностях храма были найдены сотни мумий священных крокодилов.

Бюст римского императора был найден в ходе работ по защите участка от грунтовых вод. Мраморная голова весьма искусной работы сохранилась почти полностью, отсутствует только нижняя часть подбородка. Марка Аврелия легко узнать по характерным волнистым волосам и бороде. Император не бывал в Египте, но его скульптурные портреты были распространены по всей империи, как необходимый компонент императорского культа, того, «кто не имел в доме его изображения, когда это позволяли обстоятельства, считали богоненавистником». Однако на территории Египта статуй Марка Аврелия найдено все-таки не так много, как в других частях империи, и нынешняя находка, возможно, лучшая из них.