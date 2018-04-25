В Херсоне расстреляли бизнесмена Игоря Пащенко

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелен местный бизнесмен 49-летний Игорь Пащенко, а его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Информация о стрельбе поступила дежурным в 19:25 от соседа убитого, сообщили в ГУ Национальной полиции в Херсоне. По словам мужчины, около 19:20 неизвестный несколько раз выстрелил в соседа и его знакомого. В результате один мужчина был убит, а второй получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе введен полицейский оперативный план «Сирена».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия.

О Пащенко Херсоне стало известно после того, как бывший мэр Владимир Сальдо попал в Доминиканскую тюрьму. Сальдо обвинял Дениса Пащенко (брата погибшего) в собственном похищении.

Часть объектов, которые принадлежали Сальдо, через подставных лиц была переоформлена на Игоря Пащенко. Впоследствии Сальдо вернул через Минюст комплекс «Затерянный мир», который захватил силовым путем, хотя Пащенко боролся за него в судах, утверждая, что законно купил его.

Факт убийства Пащенко подтвердил и депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов.