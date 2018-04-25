В Индонезии нашли десятки необычных существ

Участники экспедиции в Индонезии обнаружили десятки новых видов представителей фауны, сообщает IFL Science.Исследователи во время двухнедельной экспедиции выловили более 12 тысяч морских существ, среди которых обнаружили ранее не известные науке разновидности крабов, омаров и креветок.Среди необычных существ ученые отмечают омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Живя на глубине 500 метров, они питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности.Еще один глубоководный обитатель — кальмар Histieuthidae, у которого глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.