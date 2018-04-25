В космосе обнаружен гигантский ангел – уфологи выдвинули собственную версию

Гигантский космический объект внимательные уфологи обнаружили на снимках NASA.

Недавно на популярном хостинге пользователь с ником myunhauzen74 опубликовал занимательное видео, которое было смонтировано на основе снимков, распространенных MASA. Огромный интерес вызвал таинственный объект поистине космических размеров, формой напоминающий фигуру ангела. Уфологи подсчитали примерные параметры данного объекта, как они полагают, его длина – 2,5 млн километров.

Чем же на самом деле является этот ангел? В NASA странный объект не считают заслуживающим внимания и заявляют о том, что это, скорее всего, мусор, скопившийся под линзами телескопа, либо всё дело в битых пикселях.

Однако уфологи, как это обычно бывает, категорически не согласны с сотрудниками Американского космического агентства. Например, myunhauzen74, опубликовавший видео, считает, что фигура ангела слишком симметрична, чтобы быть всего-навсего скоплением пыли. Уфологи заявляют, что на самом деле это корабль пришельцев, имеющий гигантские размеры.