В Михайловской военной артиллерийской академии прошел национальный этап Международной олимпиады по военной истории

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялась церемония открытия всеармейского национального этапа IV Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории, в которой приняли участие и студенты гражданских вузов.

В олимпиаде участвуют команды из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Череповца, Сызрани, Вольска, Краснодара, Костромы, Севастополя, Челябинска, Пензы, Владивостока, Смоленска, Твери, Калининграда, Казани, Балашихи, Тюмени, Омска, Пушкина, Краснодара, Воронежа, Серпухова, Ярославля, Рязани, Благовещенска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону.

В составе каждой команды по четыре человека – только юношей или только девушек – и руководитель. Прибывшие команды размещены для проживания в Михайловской военной артиллерийской академии.

Генерал-лейтенант Сергей Баканеев – председатель организационного комитета и начальник Михайловской военной артиллерийской академии, на базе которой проходит олимпиада, – на открытии мероприятия пожелал успехов всем его участникам. Генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Фадеева, который уже 65 лет трудится в Михайловской военной артиллерийской академии.

Капитану команды-победительницы Международной олимпиады по военной истории 2017 года – Военного университета – младшему сержанту Николаю Пикалову было доверено право зачитать клятву участника олимпиады.

В момент традиционного полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости участники Олимпиады вступили в интеллектуальную борьбу первого тура в двух номинациях: «Герои непобедимой и легендарной (военнослужащие, совершившие значимые подвиги в ходе войн и вооруженных конфликтов 1918 -1991 гг.)» и «Вооружение и военная техника советских Вооруженных Сил. Воинские звания и форма одежды (развитие вооружения, военной техники, технических и транспортных средств, средств разведки, связи и управления, приборов; совершенствование военной формы одежды; воинские звания, специальности, должности; факторы, влиявшие на эволюцию технических средств ведения войны, и т.д.)».

Во второй половине дня прошел второй тур, включивший в себя по 15 вопросов различного уровня сложности третьей и четвертой номинаций.

В конце дня жюри подвело итоги двух конкурсных испытаний.