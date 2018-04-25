В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

Известный российский композитор и аранжировщик Владимир Пресняков-старший, попал в больницу.

СМИ отмечают, что артист находится в одной из московских клиник, а его госпитализация связана с серьезными проблемами с сердцем. В сообщениях СМИ пишут: «По информации из окружения Владимира Петровича, у него случился инфаркт».

Информацию о болезни Преснякова подтвердила его супруга. Также, супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская сообщила: «Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку».